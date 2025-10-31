Oficina “Contos e Cantigas” une música e literatura em curso gratuito na Casa de Cultura

Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita “Contos e Cantigas”, que será realizada em novembro na Casa de Cultura de Campo Grande. A atividade reúne música, literatura e técnicas de contação de histórias, com o objetivo de incentivar a criação autoral e valorizar a tradição oral.

Voltada a professores, educadores sociais, contadores de histórias e interessados em linguagem artística, a oficina acontece nos dias 13, 20 e 27 de novembro, das 17h às 19h, e 29 de novembro, das 9h às 11h. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 99628-2337, com Anamaria Santana.

A condução é das artistas Marta Cel e Conceição Leite, com participação da pianista Maria Rita, que desenvolvem um trabalho voltado à integração entre oralidade e música como formas de expressão e escuta.

Durante os encontros, os participantes aprendem técnicas narrativas, exploram a sonoridade nas histórias e são estimulados a criar composições próprias.

Ao final do curso, o grupo fará uma apresentação aberta ao público, apresentando as histórias e canções produzidas coletivamente. A proposta é formar uma rede de contadores e contadoras de histórias que possam atuar em escolas, bibliotecas, praças e projetos sociais.

A realização é do Instituto Curumins, com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e apoio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

*Com informações da Prefeitura de CG