Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CULTURA

Oficina “Contos e Cantigas” une música e literatura em curso gratuito na Casa de Cultura

Atividade será realizada em novembro e incentiva a criação de histórias autorais com técnicas de narração e expressão musical

Fernando de Carvalho

Atividade incentiva a criação de histórias autorais - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Atividade incentiva a criação de histórias autorais - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita “Contos e Cantigas”, que será realizada em novembro na Casa de Cultura de Campo Grande. A atividade reúne música, literatura e técnicas de contação de histórias, com o objetivo de incentivar a criação autoral e valorizar a tradição oral.

Voltada a professores, educadores sociais, contadores de histórias e interessados em linguagem artística, a oficina acontece nos dias 13, 20 e 27 de novembro, das 17h às 19h, e 29 de novembro, das 9h às 11h. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 99628-2337, com Anamaria Santana.

A condução é das artistas Marta Cel e Conceição Leite, com participação da pianista Maria Rita, que desenvolvem um trabalho voltado à integração entre oralidade e música como formas de expressão e escuta.

Durante os encontros, os participantes aprendem técnicas narrativas, exploram a sonoridade nas histórias e são estimulados a criar composições próprias.

Ao final do curso, o grupo fará uma apresentação aberta ao público, apresentando as histórias e canções produzidas coletivamente. A proposta é formar uma rede de contadores e contadoras de histórias que possam atuar em escolas, bibliotecas, praças e projetos sociais.

A realização é do Instituto Curumins, com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e apoio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

*Com informações da Prefeitura de CG

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos