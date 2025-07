Oficina de estamparia fortalece cultura indígena em Campo Grande

A Aldeia Marçal de Souza, localizada na região do bairro Tiradentes, em Campo Grande, recebe entre 7 e 11 de julho o curso “Estamparia: Grafia Tradicional Indígena e Animais do Pantanal MS”. A oficina será realizada no Memorial da Cultura Indígena Enir Terena e tem como foco a valorização da arte indígena, a preservação das tradições e o fortalecimento da identidade cultural por meio da moda.

Com carga horária total de 40 horas, divididas entre os períodos matutino e vespertino, o curso é voltado principalmente para mulheres e jovens indígenas da Aldeia Marçal de Souza, mas também está aberto a participantes de outras aldeias urbanas de Campo Grande.

Gratuita e com certificação garantida, a oficina representa um importante passo na valorização da cultura indígena em contexto urbano e reforça a importância das políticas públicas na promoção da diversidade étnica e da economia criativa em Mato Grosso do Sul.

Durante os cinco dias de curso, os participantes irão aprender técnicas básicas de estamparia artesanal, utilizando grafismos tradicionais e representações de animais do Pantanal – como forma de conexão simbólica com o território e com a natureza. Ao final da oficina, será realizada uma mostra com as peças produzidas, no próprio Memorial da Cultura Indígena Enir Terena.

A ação integra o projeto contemplado pelo Edital nº 23/2024 – Moda & Design, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). A iniciativa conta ainda com o apoio da Secretaria Executiva de Cultura de Campo Grande (SECULT), responsável pela cessão do espaço onde as aulas ocorrerão.

Serviço

Estamparia: Grafia Tradicional Indígena e Animais do Pantanal MS

Data: 7 a 11 de julho de 2025

Horário: Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Local: Memorial da Cultura Indígena Enir Terena – Rua Terena, Aldeia Marçal de Souza, Campo Grande

Gratuita, com certificação