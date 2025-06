Oficina de tecnologia para idosos começa nesta quinta

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), em parceria com o Sesi, inicia nesta quinta-feira (5) o Projeto 60+: Inclusão digital para a melhor idade, que oferece oficinas semanais voltadas à capacitação tecnológica de pessoas com 60 anos ou mais.

As atividades acontecem todas as quintas-feiras, no Ônibus de Qualificação Sesi, estacionado em frente à sede da Funtrab, na Rua 13 de Maio, 2773, Centro de Campo Grande.

Ônibus de Qualificação Sesi – Foto: Agência de Notícias MS

As oficinas são gratuitas, com duração aproximada de 1h30, e as vagas são limitadas a 18 participantes por turma, garantindo atendimento personalizado.

Para participar, é necessário realizar a pré-matrícula pelo telefone (67) 3320-1411. A matrícula só será confirmada presencialmente, mediante apresentação de documento oficial com foto e carteira de trabalho, física ou digital.

No mês de junho, os temas das oficinas são:

Das 14h às 15h30 : Manuseio de smartphones e aplicativos para celular

: Manuseio de smartphones e aplicativos para celular Das 15h30 às 17h: Funcionalidades do WhatsApp

A iniciativa busca promover a inclusão digital da população idosa, garantindo mais autonomia para que esse público mantenha seus vínculos sociais e tenha acesso a serviços que, cada vez mais, são oferecidos em ambientes virtuais.