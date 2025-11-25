Oficina gratuita no MIS explica função do roadie e bastidores dos palcos com B Negão

A função do roadie e os bastidores que antecedem um show serão tema de uma oficina gratuita no Museu de Imagem e Som (MIS) no dia 26 de novembro, das 18h30 às 21h30. O encontro será conduzido por Reginaldo Castelão, o B Negão, profissional com mais de 25 anos de atuação na cena musical de Campo Grande e em turnês nacionais.

A atividade integra a programação do MS+Underground, iniciativa que busca fortalecer a produção cultural independente em Mato Grosso do Sul. Na oficina, B Negão irá detalhar o trabalho técnico que antecede as apresentações, incluindo montagem de estrutura, afinação de instrumentos, testes de som, organização do palco e apoio direto aos músicos durante a pré-produção.

O conteúdo também aborda noções de eletricidade, riscos ocupacionais e aspectos relacionados à gig economy, realidade comum aos profissionais de bastidores na indústria musical.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas on-line até o dia do evento.

Criado há um ano, o MS+Underground promove oficinas, diálogos e ações voltadas à qualificação de artistas independentes e ao fortalecimento da economia criativa. A iniciativa também organiza feiras e projetos de divulgação para ampliar a visibilidade de produções autorais.

Serviço

Oficina: “O que faz um roadie?”, com B Negão

Data: 26 de novembro (quarta-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Museu de Imagem e Som (MIS)

Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Campo Grande/MS

*Com informações da Fundação de Cultura de MS