Olimpíada de Eficiência Energética encerra inscrições dia 30

Competição nacional reúne alunos do 8º e 9º ano e premia estudantes e professores com viagens, formações e prêmios em dinheiro

Duda Schindler

Medalhistas garantem classificação automática para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências de 2026 - Foto: Divulgação/Onee
Medalhistas garantem classificação automática para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências de 2026 - Foto: Divulgação/Onee

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) seguem abertas até o dia 30 de setembro. A iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), coordenada pelo Instituto ABRADEE, é destinada a alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas em todo o país.

A ONEE tem como objetivo promover o uso consciente da energia elétrica e propor desafios educativos em duas etapas: a primeira com atividades gamificadas e a segunda com prova objetiva online. Professores também participam com formação a distância de 40 horas e mentorias coletivas.

Em 2024, Mato Grosso do Sul se destacou na competição. A estudante Malu Araújo Azevedo, da Escola Municipal Professora Iracema de Souza Mendonça, conquistou o primeiro lugar nacional. Outros seis alunos da Rede Estadual também receberam medalhas de ouro.

A premiação contempla estudantes e docentes em diferentes níveis. Entre os prêmios estão medalhas, notebooks, viagens com despesas pagas para Brasília e vales-presente em dinheiro.

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da Onee.

