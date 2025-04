Onça-pintada capturada no Pantanal segue debilitada e em tratamento

Animal resgatado no pesqueiro Touro Morto apresenta desidratação e alterações em órgãos vitais

A onça-pintada capturada na região do pesqueiro Touro Morto, no Pantanal sul-matogrossense, no dia 24 de abril, permanece em estado de saúde delicado e está recebendo cuidados no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.

Segundo o primeiro boletim veterinário divulgado, o animal, um macho de aproximadamente 9 anos e 94 quilos, foi encontrado em condição debilitada, com sinais de desidratação e alterações hepáticas, renais e gastrointestinais.

Apesar disso, os profissionais afirmam que o comportamento do felino está dentro da normalidade.

Exames devem confirmar estado clínico completo

O diagnóstico definitivo ainda depende de exames complementares, como ultrassom, raio-x e hemograma, cujos resultados estão sendo aguardados para uma avaliação mais precisa.

Até o momento, a onça-pintada não apresentou episódios de vômito ou regurgitação e está consciente após a anestesia aplicada durante o resgate.

O animal foi colocado em um recinto seguro e adequado ao manejo veterinário, onde permanece sob constante observação da equipe técnica do CRAS.

Condição corporal abaixo do ideal

Além das alterações clínicas, os veterinários destacaram que a onça está abaixo do peso esperado para a idade e porte. No entando, o acompanhamento será contínuo nos próximos dias, e novas atualizações devem ser divulgadas conforme o avanço do quadro.

A captura do animal gerou atenção por ter ocorrido na mesma região onde, dias antes, foi registrado o ataque fatal a um caseiro, supostamente por uma onça. A relação entre os casos, no entanto, não foi confirmada.