Onça-pintada que matou caseiro no Pantanal é transferida para centro de fauna em SP após reabilitação

GUERRA SEM FIM

A sentença do medo: os bastidores da guerra nas Moreninhas que terminou em quase 50 anos de prisão

Uma execução cruel, na frente de vizinhos e pessoas que passam pela rua, com disparos em sequência e sem chance de defesa. O assassinato de Gabriel Jordão da Silva, de 23 anos, ocorrido em 1º de fevereiro de 2023, no bairro Moreninha II, em Campo Grande (MS), foi mais do que um crime — foi […]