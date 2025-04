Onça-pintada suspeita de ataque a caseiro é capturada e será avaliada em Campo Grande

Foi capturado na madrugada desta quinta-feira (24), no Pantanal sul-mato-grossense, um exemplar macho de onça-pintada que pode estar envolvido no ataque que resultou na morte do caseiro Jorge Ávalo.

O animal pesa 94 quilos e já está sendo transportado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande, onde passará por exames detalhados.

A captura foi feita em ação conjunta entre pesquisadores e a Polícia Militar Ambiental (PMA), que monitoravam a área após o ataque ocorrido no início da semana. Segundo o pesquisador Gediendson Araújo, que acompanhou a operação, o felino estava magro e circulava pela região há alguns dias. “Agora é levar para o CRAS, avaliar esse animal e tentar entender o que aconteceu”, afirmou.