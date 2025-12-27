Onda de calor atinge Campo Grande com intensidade e traz riscos à saúde

Campo Grande enfrentam nos últimos dias um período de calor extremo, com temperaturas persistentemente acima da média histórica para esta época do ano, alertam meteorologistas e serviços de saúde locais. O fenômeno climático, caracterizado por máximas elevadas e sensação térmica intensificada, deve permanecer até segunda-feira (29), conforme boletins meteorológicos e avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A manhã na Capital registra temperaturas elevadas, com máximas previstas na casa dos 30°C a 34°C, combinadas com alta umidade relativa do ar, cenário que amplia o desconforto térmico entre moradores. Esse padrão de clima segue marcado por dias com sol intenso, variações de nebulosidade ao longo do dia e, em alguns momentos, pancadas de chuva isoladas típicas do verão.

Os alertas do Inmet indicam que o calor pode ficar cerca de 5°C acima da média climatológica por vários dias consecutivos, condições que caracteriza uma onda de calor e eleva os riscos à saúde, sobretudo para idosos, crianças, trabalhadores expostos ao sol e pessoas com doenças crônicas.

Especialistas alertam

Especialistas alertam que a exposição prolongada ao calor intenso pode desencadear efeitos além do simples desconforto. A partir do aumento excessivo da temperatura corporal, o organismo ativa mecanismo com a transpiração para dissipar o calor. Esse esforço contínuo, no entanto, exige grande consumo de água e sais minerais, o que pode favorecer a desidratação e o estresse térmico, quandro que, em casos graves, compromete o funcionamento de órgãos vitais.