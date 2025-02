Onda de calor atinge MS nesta segunda-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para uma nova onda de calor que afeta os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. Esta é a terceira onda de calor que atinge o país desde o início do ano e as temperaturas máximas podem ficar 5°C acima da média. A explicação é que uma massa de ar quente e seco vem atuando nos últimos dias no Centro-Sul do país e ganhou força no domingo (16).

Previsão de irregularidade de temperatura máxima desta segunda-feira, com máximas até 5°C acima da média. Foto: Reprodução Inmet

O Inmet prevê máxima máxima de 35 °C para Coxim, 36°C para Três Lagoas, Campo Grande e Dourados com máxima de 37°C e Corumbá e Porto Murtinho com 38°C.

Segundo o Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a passagem do verão para outono em Mato Grosso so Sul e para todo o trimestre de março a maio, tem previsão de temperaturas acima da média histórica e chuvas abaixo da média. Há possibilidade de formação de ondas de calor durante os períodos de ausência da chuva.