Onda de calor se estende em MS

A onda de calor – antes prevista para acabar nesta quarta-feira (5) -, se estende até domingo, dia 9 de março, conforme atualização dos dados meteorológicos do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

A região Centro-Norte de Mato Grosso do Sul pode registrar temperaturas de 3°C a 5°C acima da média e a faixa Centro-Sul do estado pode ter temperaturas entre 5°C e 7°C acima da média.

Além do calor, a ocorrência de chuva diminui e será limitada a certas áreas. A previsão também indica baixa umidade do ar no Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Aqui no estado, as temperaturas máximas previstas para esta terça-feira (4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são de 34°C para Coxim; 36°C para Corumbá e Três Lagoas; 37°C para Dourados e Campo Grande e 38°C para Porto Murtinho.

Apenas a faixa Norte de MS, de Leste a Oeste, tem alerta de perigo potencial de chuvas, com acúmulo de até 30 milímetros por hora (mm/h) e rajadas de vento que podem chegar a 60 quilômetros por hora (km/h).