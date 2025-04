Ônibus com trabalhadores cai de ponte próxima a Camapuã

Um ônibus que transportava trabalhadores caiu de uma ponte sobre o rio Pontinha do Cocho, na MS-436, em Mato Grosso do Sul, na manhã desta terça-feira (29). O acidente ocorreu a cerca de 60 quilômetros de Camapuã, em um trecho onde a rodovia passa por obras de recapeamento. Não houve vítimas fatais.

Segundo a diretora do Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, Rejane Negrão Fagundes, 22 pessoas foram atendidas na unidade de Figueirão. Destas, 11 foram transferidas para a cidade de Costa Rica, onde passam por exames de imagem para avaliar possíveis fraturas. Os demais feridos permanecem em observação no hospital de Figueirão, com previsão de permanência de pelo menos seis horas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista foi o que sofreu os ferimentos mais graves. Ainda conforme os relatos policiais, o ônibus transportava trabalhadores do Nordeste que atuam em obras relacionadas ao setor de celulose.

O acidente teria sido provocado por buracos na pista. O veículo teria perdido o controle ao passar por uma dessas falhas no início da ponte e acabou rompendo a proteção lateral antes de cair no rio. O trecho já havia sido alvo de reclamações de motoristas por conta das más condições da via.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram do resgate às vítimas. O rio estava com o nível elevado devido às chuvas dos últimos dias, o que dificultou a operação de socorro.