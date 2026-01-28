Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

MOBILIDADE URBANA

Ônibus terão esquema especial durante o Carnaval 2026 em Campo Grande

Operação atende indústrias e reforça deslocamento de foliões

Arthur Ayres

Ônibus do transporte coletivo circulam pelo Centro durante operação especial de Carnaval em Campo Grande - Foto: Arquivo/Portal RCN 67
Ônibus do transporte coletivo circulam pelo Centro durante operação especial de Carnaval em Campo Grande - Foto: Arquivo/Portal RCN 67

O transporte coletivo de Campo Grande terá um esquema especial durante o Carnaval 2026 definido pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). A operação será realizada entre os dias 16 e 18 de fevereiro, com ajustes para atender tanto as indústrias quanto o aumento no fluxo de foliões.

Na segunda-feira (16), os ônibus funcionarão em Plano Funcional Especial. As linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 atenderão conforme a demanda das indústrias, enquanto as demais seguirão programação especial definida em Ordem de Serviço.

Na terça-feira (17), feriado de Carnaval, todas as linhas operarão com o Plano Funcional de Sábado. Já na quarta-feira (18), o transporte coletivo volta a operar em Plano Funcional Especial em toda a cidade.

Transporte durante a Folia

Durante os dias de folia, haverá uma linha especial ligando a Praça Ary Coelho à Praça do Papa, principais pontos de concentração dos eventos. As viagens começam às 18h e seguem até as 19h35, com horários escalonados de ida e volta.

Para reforçar o atendimento noturno, três veículos reserva com tripulação ficarão disponíveis entre 23h30 e 1h30, garantindo a circulação entre a Praça do Papa e a Praça Ary Coelho. Os ônibus utilizarão os pontos de parada da linha 085.

Itinerários e Pontos de Parada

Os itinerários incluem vias estratégicas do Centro e regiões de acesso aos locais de festa. No trajeto entre a Praça Ary Coelho e a Praça do Papa, os ônibus passam por ruas como 13 de Maio, 7 de Setembro, Rui Barbosa e avenidas Ernesto Geisel, Júlio de Castilho e Presidente Vargas.

Além disso, a Agetran manterá veículos reserva nos terminais ao longo dos três dias. Na segunda e quarta-feira serão cinco veículos disponíveis, enquanto na terça-feira o total será de quatro, para atender eventuais picos de demanda entre 5h e 19h30.

A operação será monitorada pelo Consórcio e pela Agetran. Ajustes poderão ser feitos após os horários de pico, com reforço na oferta sempre que necessário, para garantir segurança e eficiência no transporte dos foliões.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

