Ônibus terão esquema especial durante o Carnaval 2026 em Campo Grande

O transporte coletivo de Campo Grande terá um esquema especial durante o Carnaval 2026 definido pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). A operação será realizada entre os dias 16 e 18 de fevereiro, com ajustes para atender tanto as indústrias quanto o aumento no fluxo de foliões.

Na segunda-feira (16), os ônibus funcionarão em Plano Funcional Especial. As linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 atenderão conforme a demanda das indústrias, enquanto as demais seguirão programação especial definida em Ordem de Serviço.

Na terça-feira (17), feriado de Carnaval, todas as linhas operarão com o Plano Funcional de Sábado. Já na quarta-feira (18), o transporte coletivo volta a operar em Plano Funcional Especial em toda a cidade.

Transporte durante a Folia

Durante os dias de folia, haverá uma linha especial ligando a Praça Ary Coelho à Praça do Papa, principais pontos de concentração dos eventos. As viagens começam às 18h e seguem até as 19h35, com horários escalonados de ida e volta.

Para reforçar o atendimento noturno, três veículos reserva com tripulação ficarão disponíveis entre 23h30 e 1h30, garantindo a circulação entre a Praça do Papa e a Praça Ary Coelho. Os ônibus utilizarão os pontos de parada da linha 085.