Ônibus terão horários especiais no feriado da Consciencia Negra e do servidor

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) anunciou operação especial para o transporte coletivo nesta quinta (20) e sexta-feira (21). O feriado do Dia da Consciência Negra (quinta-feira) e ponto facultativo do Dia do Servidor Público (sexta-feira) terão linhas e horários especiais para atender a população.

Na quinta-feira (20), quatro veículos reserva com tripulação serão mantidos pela manhã, das 5h às 12h30, nos terminais Nova Bahia, General Osório, Júlio de Castilho, Aero Rancho, Bandeirantes, Guaicurus e Morenão, além dos previstos. No período da tarde, das 12h30 às 19h, dois veículos reserva com tripulação estarão disponíveis nos mesmos terminais.

No terminal Hércules Maymone, será mantido um veículo reserva com tripulação durante todo o dia, das 5h às 19h.