Ônibus voltam a circular após quatro dias de paralisação em Campo Grande

O transporte coletivo de Campo Grande voltou a operar no fim da tarde desta quinta-feira (18), após quatro dias de paralisação total dos motoristas. A greve, iniciada na segunda-feira (15), provocou impactos diretos na rotina de mais de 100 mil passageiros por dia.

A retomada do serviço foi possível após a antecipação de R$ 3,3 milhões de um convênio entre o governo do estado e a prefeitura. Os recursos foram utilizados para o pagamento de salários e benefícios que estavam em atraso.

Apesar de decisões judiciais determinarem a circulação mínima de 70% da frota, o serviço permaneceu totalmente suspenso durante o período de greve. O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano foi multado em R$ 520 mil pelo descumprimento das ordens do Tribunal Regional do Trabalho.