Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus voltam a circular após quatro dias de paralisação em Campo Grande

Paralisação começou na segunda-feira (15) e afetou mais de 100 mil passageiros por dia. Retorno ocorreu após antecipação de R$ 3,3 milhões de convênio para quitar salários atrasados.

Gabriela Porto

Transporte coletivo de Campo Grande voltaram a circular no fim da tarde desta quinta-feira (18). (Foto: Prefeitura de Campo Grande)
Transporte coletivo de Campo Grande voltaram a circular no fim da tarde desta quinta-feira (18). (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

O transporte coletivo de Campo Grande voltou a operar no fim da tarde desta quinta-feira (18), após quatro dias de paralisação total dos motoristas. A greve, iniciada na segunda-feira (15), provocou impactos diretos na rotina de mais de 100 mil passageiros por dia.

A retomada do serviço foi possível após a antecipação de R$ 3,3 milhões de um convênio entre o governo do estado e a prefeitura. Os recursos foram utilizados para o pagamento de salários e benefícios que estavam em atraso.

Apesar de decisões judiciais determinarem a circulação mínima de 70% da frota, o serviço permaneceu totalmente suspenso durante o período de greve. O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano foi multado em R$ 520 mil pelo descumprimento das ordens do Tribunal Regional do Trabalho.

Notícias Relacionadas

Os termos do acordo que encerrou a paralisação foram definidos em reunião realizada no TRT, com a participação de representantes do Consórcio Guaicurus, da prefeitura, de vereadores e dos trabalhadores. De acordo com o desembargador César Palumbo Fernandes, a multa aplicada ao sindicato deverá ser reavaliada.

Ficou acordado o pagamento do salário referente ao mês de novembro ainda nesta quinta-feira (18). A segunda parcela do décimo terceiro salário e o adiantamento do vale devem ser pagos nesta sexta-feira (19).

Paralelamente, a Justiça de Mato Grosso do Sul determinou a abertura de processo de intervenção no Consórcio Guaicurus, após identificar falhas na execução do contrato e omissão do poder público na fiscalização do transporte coletivo.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos