Ônibus voltam a circular após quatro dias de paralisação em Campo Grande

O transporte coletivo de Campo Grande voltou a operar no fim da tarde desta quinta-feira (18), após quatro dias de paralisação total dos motoristas. A greve, iniciada na segunda-feira (15), provocou impactos diretos na rotina de mais de 100 mil passageiros por dia.
A retomada do serviço foi possível após a antecipação de R$ 3,3 milhões de um convênio entre o governo do estado e a prefeitura. Os recursos foram utilizados para o pagamento de salários e benefícios que estavam em atraso.
Apesar de decisões judiciais determinarem a circulação mínima de 70% da frota, o serviço permaneceu totalmente suspenso durante o período de greve. O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano foi multado em R$ 520 mil pelo descumprimento das ordens do Tribunal Regional do Trabalho.
Os termos do acordo que encerrou a paralisação foram definidos em reunião realizada no TRT, com a participação de representantes do Consórcio Guaicurus, da prefeitura, de vereadores e dos trabalhadores. De acordo com o desembargador César Palumbo Fernandes, a multa aplicada ao sindicato deverá ser reavaliada.
Ficou acordado o pagamento do salário referente ao mês de novembro ainda nesta quinta-feira (18). A segunda parcela do décimo terceiro salário e o adiantamento do vale devem ser pagos nesta sexta-feira (19).
Paralelamente, a Justiça de Mato Grosso do Sul determinou a abertura de processo de intervenção no Consórcio Guaicurus, após identificar falhas na execução do contrato e omissão do poder público na fiscalização do transporte coletivo.