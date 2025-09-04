Veículos de Comunicação
SEGURANÇA

Operação apreende R$ 300 mil em produtos contrabandeados do Paraguai

Ação coordenada entre a Receita e a Polícia Federal apreendeu eletroeletrônicos, produtos de informática, perfumes e bebidas

Karina Anunciato

Suspeitos usavam estradas de Mato Grosso do Sul para o transporte de ilícitos (Foto: Reprodução/ RFB)
A Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam cerca de R$ 300 mil em mercadorias de origem paraguaia em uma operação realizada na quarta-feira (3) em Presidente Epitácio, interior de São Paulo.

A ação foi direcionada a um alvo identificado pelo setor de inteligência da Receita em Campo Grande, que vinha investigando o uso de rotas rodoviárias em Mato Grosso do Sul para o transporte irregular.

Destino das Mercadorias Apreendidas

Entre os itens apreendidos estão eletroeletrônicos, produtos de informática, perfumes e bebidas. O material será encaminhado ao depósito de mercadorias apreendidas da Receita Federal em Campo Grande, onde tramitará o processo de perdimento.

Caso seja confirmada a ilicitude, as mercadorias poderão ser leiloadas, incorporadas ao patrimônio de órgãos públicos ou doadas a entidades de assistência social. Segundo a Receita Federal, essa prática transforma bens irregulares em recursos voltados ao interesse público.

Impacto da Ação

O órgão afirma ainda que a retirada desses produtos de circulação protege a indústria nacional, combate a concorrência desleal e reforça a segurança da população.

