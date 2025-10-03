Veículos de Comunicação
Operação apura esquema de celulares ilegais que movimentou R$ 290 milhões em MS

Investigação cumpre dez mandados em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo e aponta uso de empresas de fachada

Fernando de Carvalho

Investigação cumpre dez mandados em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo - Foto: Divulgação/Receita Federal
Investigação cumpre dez mandados em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo - Foto: Divulgação/Receita Federal

Uma família de empresários de Campo Grande e Ribas do Rio Pardo é investigada por envolvimento em esquema de descaminho de celulares e lavagem de dinheiro. A operação Ligação Familiar, deflagrada nesta sexta-feira (3) pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal, cumpre dez mandados de busca e apreensão nos dois municípios.

De acordo com a investigação, empresas ligadas a irmãos e amigos próximos eram usadas para dar aparência de legalidade à venda de produtos eletrônicos trazidos irregularmente do exterior.

Entre as práticas identificadas está a emissão de notas fiscais frias, utilizadas para acobertar a circulação das mercadorias por transportadoras e pelos Correios.

No período entre janeiro de 2020 e abril de 2025, o grupo teria emitido R$ 18 milhões em notas fiscais, enquanto as movimentações bancárias ultrapassaram R$ 290 milhões. As apurações também apontam indícios de ocultação de patrimônio, enriquecimento ilícito e fraudes tributárias.

Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho e lavagem de dinheiro. Participam da operação 14 auditores e 29 analistas da Receita Federal, além de 29 policiais federais.

*Com informações da Receita Federal

