Operação Cartório Central resulta na prisão de investigado por tráfico em Campo Grande

Um homem de 25 anos, apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, foi preso preventivamente em Campo Grande durante uma operação de apoio à Polícia Civil de Mato Grosso.

A prisão foi realizada pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI) no contexto da Operação Cartório Central, que investiga crimes como tráfico de drogas, organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro.

O Grupo de Operações e Investigações (GOI) cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Huric Patric Duarte Ramos Fernando, de 25 anos, investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e com histórico de passagens policiais pelo mesmo crime.

A ação ocorreu em apoio à Polícia Civil de Mato Grosso, no âmbito da Operação Cartório Central, deflagrada com o objetivo de desarticular esquemas criminosos relacionados à associação para o tráfico, organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro. A operação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão contra 225 alvos.

De acordo com as informações, o investigado estava foragido e se encontrava abrigado no bairro Campo Alto, em Campo Grande. Após diligências, ele foi localizado e preso pela equipe do GOI.

Após a captura, Huric Patric Duarte Ramos Fernando foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da Polícia Civil