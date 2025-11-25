Operação contra quadrilha do “Golpe do Presente” identifica vítimas em Mato Grosso do Sul

A operação deflagrada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na manhã desta terça-feira (25) contra uma quadrilha responsável pelo “Golpe do Presente” também alcança vítimas em Mato Grosso do Sul, segundo a investigação que apura o desvio de mais de R$ 14 milhões em fraudes com cartão bancário.

A ofensiva cumpre 172 mandados judiciais em três cidades paulistas: São Bernardo do Campo, Diadema e São Paulo, com apoio da Polícia Civil de São Paulo. Ao todo, são 41 mandados de prisão, 90 de busca e apreensão e 41 bloqueios de contas bancárias, todos direcionados ao núcleo financeiro e operacional da organização criminosa.

O esquema, segundo a polícia, lesou ao menos 270 pessoas no Paraná, além de vítimas identificadas em São Paulo, Mato Grosso, Bahia e Mato Grosso do Sul, onde moradores registraram operações indevidas após receberem ligações ou visitas de golpistas.

Durante as diligências, os investigadores apreenderam em Curitiba 12 máquinas de cartão adulteradas, usadas para capturar clandestinamente dados bancários e senhas das vítimas.

O delegado Emmanoel David explicou que os criminosos se passavam por floriculturas ou lojas de chocolate e procuravam pessoas que estavam fazendo aniversário. Alegavam a entrega de um presente e cobravam uma falsa taxa de motoboy.

“Os criminosos procuravam vítimas que estavam fazendo aniversário e se passavam por floriculturas ou lojas de chocolate. Alegavam que precisavam entregar à vítima um presente e que iriam cobrar uma taxa referente ao motoboy”, afirmou o delegado.

Após as transações fraudulentas, o dinheiro era rapidamente distribuído para contas de laranjas, dificultando o rastreamento pelas instituições financeiras e pela polícia.

*Com informações da PCPR