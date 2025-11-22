Operação cumpre mandados e desarticula grupo criminoso responsável por roubos contra idosos no Norte de MS

Operação destinada a desarticular um grupo criminoso foi relaizada nesta quinta-feira (20), na Região Norte de Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Rio Negro e do Núcleo Regional de Inteligência de Coxim expediu 4 mandados de prisão preventiva, 4 mandados de busca e apreensão de 2 veículos utilizados para a prática dos crimes.

Ocorrências de roubo de armas, veículos e dinheiro em espécie das vítimas, principalmente idosas, foram registradas em Rio Negro e região.

A investigação foi conduzida ao longo das últimas semanas com o monitoramento de alvos sensíveis, análise de imagens, rastreamento de veículos, coleta de depoimentos e elaboração de múltiplos relatórios de inteligência. O que permitiu a identificação do grupo criminoso nas cidades de Rio Negro, Coxim, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes e Alcinópolis.