Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Operação cumpre mandados e desarticula grupo criminoso responsável por roubos contra idosos no Norte de MS

Ação integrada envolveu Polícia Militar, PRF e equipes da DERF de Campo Grande

Arthur Ayres

Grupo criminoso atuava em Rio Negro e cidades vizinhas com roubos de armas, dinheiro e veículos - Foto: Divulgação/ Polícia Civil
Grupo criminoso atuava em Rio Negro e cidades vizinhas com roubos de armas, dinheiro e veículos - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Operação destinada a desarticular um grupo criminoso foi relaizada nesta quinta-feira (20), na Região Norte de Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Rio Negro e do Núcleo Regional de Inteligência de Coxim expediu 4 mandados de prisão preventiva, 4 mandados de busca e apreensão de 2 veículos utilizados para a prática dos crimes.

Ocorrências de roubo de armas, veículos e dinheiro em espécie das vítimas, principalmente idosas, foram registradas em Rio Negro e região.

A investigação foi conduzida ao longo das últimas semanas com o monitoramento de alvos sensíveis, análise de imagens, rastreamento de veículos, coleta de depoimentos e elaboração de múltiplos relatórios de inteligência. O que permitiu a identificação do grupo criminoso nas cidades de Rio Negro, Coxim, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes e Alcinópolis.

Notícias Relacionadas

A operação contou com apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e de equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Campo Grande (DERF). Assim, foi possível o cumprimento simultâneo das ordens judiciais em diferentes endereços.

Aparelhos celulares, documentos e veículos foram aprendidos durante a operação.

*Com informações da Polícia Civil de MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos