Operação cumpre mandado em Ponta Porã contra tráfico e lavagem de dinheiro

Mato Grosso do Sul voltou a aparecer no radar de operações contra o crime organizado. Na manhã desta terça-feira (2), a Polícia Federal (PF) e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MPSP), cumpriram mandados em Ponta Porã, como parte da Operação Hetera, deflagrada em cinco estados e no Distrito Federal.

A ação busca desarticular uma organização criminosa acusada de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão, com cumprimento em cidades como São José do Rio Preto (SP), Curitiba (PR), Itajaí, Itapema e Tijucas (SC), além da capital federal.

Atuação e ramificações

De acordo com a investigação, o grupo movimentava recursos do tráfico e usava os valores ilícitos para adquirir imóveis em nome de terceiros, com a participação de comerciantes locais. O comando teria migrado do Sul do país para São José do Rio Preto.

O líder da organização, já considerado um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil, está preso em regime federal de segurança máxima. Ele chegou a tentar modificar a própria aparência por meio de cirurgias para evitar a identificação.

Apreensões milionárias

Durante a apuração que antecedeu a operação, foram apreendidos 217 quilos de cocaína, R$ 7,2 milhões e US$ 798 mil em espécie. O montante estava em um caminhão do grupo e seria usado para financiar novas remessas de entorpecentes. A apreensão é considerada uma das maiores já feitas em dinheiro vivo em ações recentes.

*Com informações da PF e do MPSP