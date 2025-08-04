Veículos de Comunicação
Operação em Bataguassu flagra adolescentes consumindo álcool em festa sem alvará

Evento irregular foi alvo de fiscalização das polícias Civil e Militar

Fernando de Carvalho

Evento irregular foi alvo de fiscalização das polícias Civil e Militar - Foto: Divulgação/PCMS
Evento irregular foi alvo de fiscalização das polícias Civil e Militar - Foto: Divulgação/PCMS

Uma operação das polícias Civil e Militar realizada na noite de sexta-feira (2) fiscalizou festas irregulares em Bataguassu e flagrou a presença de adolescentes consumindo bebidas alcoólicas.

A ação, batizada de “Pax Civitatis”, teve como foco locais sem autorização de funcionamento e que desrespeitavam normas de segurança, principalmente com relação à entrada de menores de idade.

Um dos principais alvos foi um evento realizado no Clube TCC, nos bairros Jardim Primavera e Jardim Santa Rosa. No local, os policiais constataram a falta de alvarás e a ausência de controle na entrada. Oito adolescentes foram encontrados ingerindo álcool.

Dois adultos foram identificados como responsáveis por facilitar o acesso e o consumo das bebidas pelos menores. Eles devem responder pelo artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata da venda ou fornecimento de bebida alcoólica a menores de 18 anos.

Os adolescentes foram encaminhados à delegacia, acompanhados por seus responsáveis e pelo Conselho Tutelar, para as providências legais.

A operação também vistoriou outros espaços privados da cidade, com o objetivo de coibir festas clandestinas que vêm gerando reclamações de moradores e riscos à segurança dos frequentadores, especialmente adolescentes e jovens.

*Com informações da PCMS

