Operação em Chapadão do Sul prende seis e apreende armas e drogas

Seis pessoas foram presas nesta sexta-feira (8) em Chapadão do Sul durante a Operação “Ignis Silentiatus”, que teve como alvo crimes como homicídios, tráfico de drogas, furtos e roubos.

A ação foi deflagrada pela Polícia Civil e contou com apoio da Polícia Militar e de delegacias de outras cidades do Estado.

Ao todo, 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município e em cidades vizinhas. Entre os presos estão cinco homens, com idades entre 18 e 66 anos, e uma mulher de 18 anos.

Dois deles foram detidos por porte ilegal de arma de fogo e quatro por tráfico de drogas. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido.

Nas diligências, os agentes encontraram três armas de fogo — uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre .357 e um revólver calibre .32 —, diversas munições e entorpecentes.

A operação mobilizou 47 policiais civis e 15 militares, com o uso de 15 viaturas e um helicóptero para garantir mais eficiência e segurança nas ações.

*Com informações da Polícia Civil de MS