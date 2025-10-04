Operação em Ponta Porã prende cinco e apreende drogas, armas e dinheiro

Cinco pessoas foram presas em Ponta Porã na tarde de quinta-feira (2) durante a Operação Ferroviária. A ação aconteceu na região da Vila Ferroviária, conhecida como “Favelinha”, apontada como ponto de venda de drogas e de receptação de produtos furtados.

Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao tráfico. Nas residências, os policiais encontraram porções de cocaína, crack e maconha prontas para comercialização, além de balanças de precisão, celulares, dinheiro em espécie e objetos de origem suspeita. Também foram apreendidos uma espingarda calibre 12, munições e um revólver.

Em uma das casas, foram localizados R$ 1.811 em moedas, R$ 9.500 em cédulas de real e mais de 5,8 milhões de guaranis, equivalente a aproximadamente R$ 4.600.

A operação contou com apoio de diferentes unidades da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal de Fronteira.

*Com informações da PCMS