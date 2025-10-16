Operação em Ribas do Rio Pardo apreende bebidas irregulares e mira segurança do consumidor

Na noite de quarta-feira (15), uma operação conjunta da Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo e da Vigilância Sanitária Municipal resultou na apreensão de diversas garrafas de bebidas alcoólicas sem registro nos órgãos competentes.

A ação teve como foco locais de venda de bebidas e garantir que produtos vendidos estejam dentro das normas legais e sanitárias. De acordo com as autoridades, a falta de registro caracteriza irregularidade e coloca em risco a saúde dos consumidores.

Ações e Objetivos da Operação

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é coibir a comercialização de produtos de origem duvidosa e assegurar o cumprimento das normas de qualidade e segurança. Além disso, a fiscalização busca prevenir crimes contra as relações de consumo e proteger a população de possíveis prejuízos à saúde.

Próximos Passos e Consequências

A Vigilância Sanitária informou que as inspeções de rotina continuarão nos próximos dias. Os estabelecimentos flagrados com irregularidades poderão responder administrativa e criminalmente, conforme a gravidade das infrações constatadas.

Com a ação, as autoridades reforçam o compromisso com a segurança alimentar e a proteção do consumidor em Ribas do Rio Pardo.