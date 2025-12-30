Operação encontra arsenal em investigação de violência doméstica em Sidrolândia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu três armas de fogo e grande quantidade de munições durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Sidrolândia, nesta terça-feira (30). A ação ocorreu no âmbito de uma investigação que apura a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Os mandados foram cumpridos em endereços no centro e na zona rural do município, em operação conjunta da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) e da Delegacia de Sidrolândia.

As diligências foram realizadas por equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª DEAM, com apoio da Delegacia de Sidrolândia, que atuaram de forma integrada para o cumprimento da ordem judicial expedida pelo Poder Judiciário.

Durante as buscas em uma propriedade rural, os policiais localizaram e apreenderam um revólver calibre .38, uma carabina calibre .38 e um rifle calibre .22. Também foram recolhidas munições de diferentes calibres, carregadores, luneta e outros acessórios relacionados a armamento.