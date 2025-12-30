Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍCIA

Operação encontra arsenal em investigação de violência doméstica em Sidrolândia

Armas foram localizadas em imóvel na zona rural durante investigação judicial

Arthur Ayres

Mandados em Sidrolândia resultam na apreensão de armas e munições - Foto: Divulgação/Polícia Civil MS
Mandados em Sidrolândia resultam na apreensão de armas e munições - Foto: Divulgação/Polícia Civil MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu três armas de fogo e grande quantidade de munições durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Sidrolândia, nesta terça-feira (30). A ação ocorreu no âmbito de uma investigação que apura a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Os mandados foram cumpridos em endereços no centro e na zona rural do município, em operação conjunta da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) e da Delegacia de Sidrolândia.

As diligências foram realizadas por equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª DEAM, com apoio da Delegacia de Sidrolândia, que atuaram de forma integrada para o cumprimento da ordem judicial expedida pelo Poder Judiciário.

Durante as buscas em uma propriedade rural, os policiais localizaram e apreenderam um revólver calibre .38, uma carabina calibre .38 e um rifle calibre .22. Também foram recolhidas munições de diferentes calibres, carregadores, luneta e outros acessórios relacionados a armamento.

Todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis e permanece à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil não informou se houve prisões durante a ação.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de esclarecer os fatos, além de adotar medidas voltadas à proteção da vítima e à prevenção de situações de maior risco. A Polícia Civil reforçou o compromisso no enfrentamento à violência doméstica e familiar, atuando de forma técnica, integrada e preventiva para garantir a segurança das vítimas e o cumprimento das decisões judiciais.

*Com informações da Polícia Civil

