Operação Limpa Fios interdita trechos no centro de Campo Grande neste domingo

Operação Limpa Fios interdita vias na região central de Campo Grande, neste domingo (7). A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que a partir das 06h, haverá interdição temporária de trechos para combater ligações irregulares, organizar infraestrutura aérea e reforçar a segurança para motoristas e pedestres.

As interdições ocorrerão nos seguintes trechos:

Av. Calógeras : entre a Av. Marechal Rondon e a Av. Afonso Pena;

: entre a Av. Marechal Rondon e a Av. Afonso Pena; Rua Treze de Maio : entre a Rua Dom Aquino e a Av. Afonso Pena;

: entre a Rua Dom Aquino e a Av. Afonso Pena; Av. Afonso Pena: entre a Av. Calógeras e a Rua Treze de Maio.

Os trechos da Rua Treze de Maio e da Av. Calógeras serão liberados somente para a circulação do transporte coletivo, para assegurar o funcionamento das linhas durante a operação.

Assessora da diretoria de gás e energia da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS), Adriana Ortiz explica que a ação integra diversos órgãos para retirar fios abandonados, irregulares e clandestinos que oferecem risco à população. Segundo ela, a operação reúne equipes técnicas e de segurança para garantir uma intervenção eficiente e segura na reorganização da rede aérea da região.