Início Campo Grande

TRÂNSITO

Operação Limpa Fios interdita trechos no centro de Campo Grande neste domingo

Intervenção busca combater ligações irregulares, organizar infraestrutura aérea e reforçar a segurança viária

Arthur Ayres

Bloqueios começam às 6h e incluem trechos das principais vias do Centro; apenas ônibus poderão circular - Foto: Reprodução/ Governo de MS
Bloqueios começam às 6h e incluem trechos das principais vias do Centro; apenas ônibus poderão circular - Foto: Reprodução/ Governo de MS

Operação Limpa Fios interdita vias na região central de Campo Grande, neste domingo (7). A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que a partir das 06h, haverá interdição temporária de trechos para combater ligações irregulares, organizar infraestrutura aérea e reforçar a segurança para motoristas e pedestres.

As interdições ocorrerão nos seguintes trechos:

  • Av. Calógeras: entre a Av. Marechal Rondon e a Av. Afonso Pena;
  • Rua Treze de Maio: entre a Rua Dom Aquino e a Av. Afonso Pena;
  • Av. Afonso Pena: entre a Av. Calógeras e a Rua Treze de Maio.

Os trechos da Rua Treze de Maio e da Av. Calógeras serão liberados somente para a circulação do transporte coletivo, para assegurar o funcionamento das linhas durante a operação.

Assessora da diretoria de gás e energia da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS), Adriana Ortiz explica que a ação integra diversos órgãos para retirar fios abandonados, irregulares e clandestinos que oferecem risco à população. Segundo ela, a operação reúne equipes técnicas e de segurança para garantir uma intervenção eficiente e segura na reorganização da rede aérea da região.

“O intuito é fazer uma limpeza nos fios de telecomunicações abandonados e fios clandestinos que estão causando risco de acidente, nessa região central , com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, Agetran, Polícia Militar, Defesa Civil, que dão suporte e segurança para a ação. Os fios recolhidos são destinados a reciclagem”, explica Adriana.

Para garantir a segurança e a orientação viária, agentes de trânsito estarão posicionados em oito pontos estratégicos ao longo da área de intervenção.

As autoridades orientam para que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e utilizem rotas alternativas enquanto durar o serviço.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

