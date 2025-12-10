Operação Limpa-Fios remove 24 mil metros de cabos irregulares no centro da Capital

A segunda fase da Operação Limpa-Fios retirou cerca de 24 mil metros de cabos irregulares instalados na rede de energia elétrica no centro de Campo Grande. A ação, realizada no domingo (7), limpou 79 postes em um dos trechos apontados como mais críticos pela Energisa, com grande concentração de fiação clandestina de internet e telefonia.

A força-tarefa começou pela manhã e reuniu equipes da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS), da concessionária de energia e da Prefeitura de Campo Grande. O mapeamento técnico identificou irregularidades em diversos pontos do quadrilátero central, motivando nova intervenção após a primeira etapa realizada no fim de novembro, quando 15 mil metros de fios foram removidos de 43 postes.

Segundo o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, a continuidade da operação deve alcançar outros bairros da Capital e municípios do Estado.

“Vamos levar gradativamente a outros bairros e cidades para combater a fiação clandestina, que é uma ameaça ao fornecimento de energia e à segurança das pessoas”, afirmou. Ele destacou que os resultados refletem a integração entre governo, concessionária e órgão regulador.

O diretor de Gás e Energia da AGEMS, Matias Gonsales, também acompanhou a operação e reforçou que a iniciativa ataca um problema antigo.