Operação Metanol faz vistorias em comércios de bebidas no Centro

Uma operação de fiscalização realizada na noite desta sexta-feira (3) verificou 12 estabelecimentos que vendem bebidas destiladas na região central de Campo Grande. A ação foi motivada pela preocupação com o aumento de casos de bebidas adulteradas em diferentes partes do país, que vêm sendo usadas em crimes e representam risco à saúde da população.

As inspeções, iniciadas às 18h e encerradas por volta das 20h40, contaram com a participação de equipes da Guarda Civil Metropolitana e de fiscais da Vigilância Sanitária. Ao todo, 20 servidores e cinco viaturas estiveram envolvidos na ação.

Durante as visitas, não foram encontradas irregularidades. Nenhuma bebida foi apreendida e não houve necessidade de encaminhamentos à delegacia.

Segundo os fiscais, a ação tem caráter preventivo e deve seguir em outros pontos da cidade, buscando coibir a comercialização de produtos falsificados e garantir maior segurança aos consumidores.

*Com informações da Guarda Civil Metropolitana