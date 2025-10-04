Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CIDADE

Operação Metanol faz vistorias em comércios de bebidas no Centro

Ação fiscalizou 12 estabelecimentos em Campo Grande e não encontrou irregularidades

Fernando de Carvalho

Ação fiscalizou 12 estabelecimentos em Campo Grande - Foto: Divulgação/Guarda Civil Metropolitana
Ação fiscalizou 12 estabelecimentos em Campo Grande - Foto: Divulgação/Guarda Civil Metropolitana

Uma operação de fiscalização realizada na noite desta sexta-feira (3) verificou 12 estabelecimentos que vendem bebidas destiladas na região central de Campo Grande. A ação foi motivada pela preocupação com o aumento de casos de bebidas adulteradas em diferentes partes do país, que vêm sendo usadas em crimes e representam risco à saúde da população.

As inspeções, iniciadas às 18h e encerradas por volta das 20h40, contaram com a participação de equipes da Guarda Civil Metropolitana e de fiscais da Vigilância Sanitária. Ao todo, 20 servidores e cinco viaturas estiveram envolvidos na ação.

Durante as visitas, não foram encontradas irregularidades. Nenhuma bebida foi apreendida e não houve necessidade de encaminhamentos à delegacia.

Segundo os fiscais, a ação tem caráter preventivo e deve seguir em outros pontos da cidade, buscando coibir a comercialização de produtos falsificados e garantir maior segurança aos consumidores.

*Com informações da Guarda Civil Metropolitana

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos