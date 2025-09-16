Operação nacional contra tráfico prende três e apreende 243 quilos de drogas em Campo Grande

Uma operação nacional contra o tráfico de drogas resultou no cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão em cinco estados nesta terça-feira (16). A ação, coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico de Goiás (Denarc-GO), teve a participação da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico de Mato Grosso do Sul (Denar), que executou quatro mandados de busca e apreensão em Campo Grande e prendeu três pessoas.

De acordo com o titular da Denar, Hoffman D’Ávila, uma das prisões foi em cumprimento de mandado temporário e as outras duas ocorreram em flagrante, em um endereço usado como entreposto.

No local foram apreendidos aproximadamente 243 quilos de maconha e haxixe, além de aparelhos celulares. “Todos os alvos dessas medidas judiciais são naturais de Campo Grande. É uma associação que ostenta vínculo em outros estados. O traficante daqui conversa com o traficante de outros estados, aí tem a lavagem de dinheiro, a droga pulverizada de várias formas”, disse o delegado.

Rede nacional de enfrentamento

Hoffman D’Ávila destacou que a operação demonstra a articulação entre delegacias especializadas de diferentes estados para combater o tráfico de drogas. “Da mesma forma que não há fronteira para o tráfico, também não há fronteira para a Polícia Civil avançar, trabalhar em conjunto, se fortalecer como força de segurança. Essa sinergia faz parte de uma Rede Nacional de Enfrentamento ao Narcotráfico coordenada pelo Ministério da Justiça. Isso nos proporciona avançar em termos de inteligência, em troca de informações e deflagrar simultaneamente prisões e apreensões em vários locais do Brasil ao mesmo tempo”, afirmou.

Operação interestadual

Além de Mato Grosso do Sul, os mandados foram cumpridos em Goiás, Mato Grosso, Bahia e Paraná, demonstrando o alcance interestadual do esquema investigado pela Denarc-GO. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no tráfico.