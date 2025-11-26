Operação Nárke V cumpre mandado de prisão em Campo Grande

Um homem condenado por tráfico de drogas e receptação foi preso nesta quarta-feira (26), em Campo Grande. O mandado de prisão faz parte da Operação Narke V, realizada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

Na casa do homem foi encontrada uma planta de maconha no quintal, com peso aproximado de 800 gramas. O material foi apreendido e o indivíduo foi conduzido para a sede da DENAR e responderá também por posse de drogas para consumo pessoal.

Condenação

O preso, de 22 anos, foi condenado por crimes de tráfico de drogas e receptação. Em agosto de 2021, ele foi detido pela Polícia Rodoviária Federal transportando 773 kg de maconha em um veículo VW/Voyage roubado, com placas adulteradas, na BR-267, em Guia Lopes da Laguna.

*Com informações da Polícia Civil de MS