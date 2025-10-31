Operação no centro de Campo Grande prende suspeitos e apreende drogas e armas brancas

Uma operação integrada foi realizada na manhã desta quinta-feira (30) na região central de Campo Grande para combater o tráfico de drogas e reduzir os índices de criminalidade.

A ação reuniu equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com foco nas imediações do Centro POP, área de grande concentração de pessoas em situação de rua.

De acordo com as autoridades, a mobilização foi motivada por denúncias de moradores e comerciantes, que relataram aumento no consumo de drogas, assédios a mulheres e casos de intimidação a pedestres na região. O objetivo da operação foi localizar foragidos da Justiça e apreender entorpecentes e objetos ilícitos.

Durante as abordagens, 70 pessoas foram revistadas, com buscas pessoais e vistorias preventivas. Entre elas, uma mulher de 27 anos foi flagrada com porções de maconha, e um homem de 25 anos foi encontrado com R$ 410 em dinheiro e pequenas quantidades de pasta base de cocaína nas proximidades.

As equipes também apreenderam facas e objetos cortantes, que seriam usados em crimes de ameaça e agressão. O material foi recolhido para prevenir novas ocorrências na área.

Os suspeitos foram levados à sede da Denar para os procedimentos legais. No total, a operação resultou na apreensão de 21 gramas de cocaína, 6 gramas de maconha, R$ 410 em espécie e várias armas brancas.

*Com informações da PCMS