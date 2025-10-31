Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CIDADE

Operação no centro de Campo Grande prende suspeitos e apreende drogas e armas brancas

Ação conjunta da Denar, Guarda Civil e PRF foi motivada por denúncias de moradores sobre aumento da criminalidade e consumo de drogas na região central

Fernando de Carvalho

Operação abordou 70 pessoas na região central da Capital - Divulgação/PCMS
Operação abordou 70 pessoas na região central da Capital - Divulgação/PCMS

Uma operação integrada foi realizada na manhã desta quinta-feira (30) na região central de Campo Grande para combater o tráfico de drogas e reduzir os índices de criminalidade.

A ação reuniu equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com foco nas imediações do Centro POP, área de grande concentração de pessoas em situação de rua.

De acordo com as autoridades, a mobilização foi motivada por denúncias de moradores e comerciantes, que relataram aumento no consumo de drogas, assédios a mulheres e casos de intimidação a pedestres na região. O objetivo da operação foi localizar foragidos da Justiça e apreender entorpecentes e objetos ilícitos.

Durante as abordagens, 70 pessoas foram revistadas, com buscas pessoais e vistorias preventivas. Entre elas, uma mulher de 27 anos foi flagrada com porções de maconha, e um homem de 25 anos foi encontrado com R$ 410 em dinheiro e pequenas quantidades de pasta base de cocaína nas proximidades.

As equipes também apreenderam facas e objetos cortantes, que seriam usados em crimes de ameaça e agressão. O material foi recolhido para prevenir novas ocorrências na área.

Os suspeitos foram levados à sede da Denar para os procedimentos legais. No total, a operação resultou na apreensão de 21 gramas de cocaína, 6 gramas de maconha, R$ 410 em espécie e várias armas brancas.

*Com informações da PCMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos