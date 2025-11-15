Operação prende quadrilha de tráfico de animais e resgata filhote de macaco-prego em Bodoquena

A Operação Bocaiúva resultou na prisão de quatro pessoas apontadas como integrantes de uma quadrilha especializada em tráfico de animais silvestres em Bodoquena, no oeste de Mato Grosso do Sul.

A ação, deflagrada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Miranda nesta sexta-feira (14), também recuperou animais nativos mantidos de forma irregular e apreendeu veículos e material usado na captura.

Abordagem ocorreu após denúncia

A operação começou após denúncia de captura ilegal de fauna na área rural, próxima a um balneário. No acesso ao local, os policiais abordaram um carro com quatro ocupantes que demonstraram nervosismo.

Durante a vistoria, foram encontrados rádios comunicadores, lanternas, cordas e um estilingue — materiais para os quais os suspeitos deram versões contraditórias.

Animais resgatados em condições precárias

Ao acompanharem o grupo até o balneário indicado na denúncia, os policiais encontraram os animais silvestres acondicionados de forma imprópria:

uma cobra e um lagarto verde dentro de garrafas plásticas de 5 litros;

duas aranhas-caranguejeiras em caixa de isopor e recipiente plástico;

e o caso mais grave: um filhote de macaco-prego, magro e debilitado, mantido em uma caixa de transporte dentro de uma caminhonete pronta para saída.

Também foram apreendidas sete caixas plásticas usadas para transporte e uma gaiola artesanal com isca de frutas, armada na mata para captura de macacos.

Organização criminosa estruturada

Segundo a polícia, o grupo tinha funções definidas: alguns eram responsáveis pela captura, outros pelo apoio logístico e um terceiro pela entrega dos animais ao comprador final. Os destinos apontados pelo grupo seriam Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Multas e encaminhamentos

Os quatro presos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena. Os animais — exceto o macaco-prego — foram soltos na natureza por estarem saudáveis. O filhote, devido à desnutrição, foi levado ao Pelotão da PMA de Miranda para atendimento veterinário e seguirá para o CRAS, em Campo Grande.

As infrações ambientais resultaram em multa total de R$ 65 mil, valor dividido entre os envolvidos.

*Com informações da PMA