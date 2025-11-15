Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MEIO AMBIENTE

Operação prende quadrilha de tráfico de animais e resgata filhote de macaco-prego em Bodoquena

Ação da Polícia Militar Ambiental flagrou organização criminosa, apreendeu animais silvestres e aplicou multa de R$ 65 mil

Fernando de Carvalho

Filhote de macaco-prego foi encaminhando ao Cras em Campo Grande - Foto: Divulgação/PMA
Filhote de macaco-prego foi encaminhando ao Cras em Campo Grande - Foto: Divulgação/PMA

A Operação Bocaiúva resultou na prisão de quatro pessoas apontadas como integrantes de uma quadrilha especializada em tráfico de animais silvestres em Bodoquena, no oeste de Mato Grosso do Sul.

A ação, deflagrada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Miranda nesta sexta-feira (14), também recuperou animais nativos mantidos de forma irregular e apreendeu veículos e material usado na captura.

Abordagem ocorreu após denúncia

A operação começou após denúncia de captura ilegal de fauna na área rural, próxima a um balneário. No acesso ao local, os policiais abordaram um carro com quatro ocupantes que demonstraram nervosismo.

Durante a vistoria, foram encontrados rádios comunicadores, lanternas, cordas e um estilingue — materiais para os quais os suspeitos deram versões contraditórias.

Animais resgatados em condições precárias

Ao acompanharem o grupo até o balneário indicado na denúncia, os policiais encontraram os animais silvestres acondicionados de forma imprópria:

  • uma cobra e um lagarto verde dentro de garrafas plásticas de 5 litros;
  • duas aranhas-caranguejeiras em caixa de isopor e recipiente plástico;
  • e o caso mais grave: um filhote de macaco-prego, magro e debilitado, mantido em uma caixa de transporte dentro de uma caminhonete pronta para saída.

Também foram apreendidas sete caixas plásticas usadas para transporte e uma gaiola artesanal com isca de frutas, armada na mata para captura de macacos.

Organização criminosa estruturada

Segundo a polícia, o grupo tinha funções definidas: alguns eram responsáveis pela captura, outros pelo apoio logístico e um terceiro pela entrega dos animais ao comprador final. Os destinos apontados pelo grupo seriam Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Multas e encaminhamentos

Os quatro presos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena. Os animais — exceto o macaco-prego — foram soltos na natureza por estarem saudáveis. O filhote, devido à desnutrição, foi levado ao Pelotão da PMA de Miranda para atendimento veterinário e seguirá para o CRAS, em Campo Grande.

As infrações ambientais resultaram em multa total de R$ 65 mil, valor dividido entre os envolvidos.

*Com informações da PMA

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos