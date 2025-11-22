Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CAPITAL

Operação tapa-buracos retorna e restaura 6 mil pontos em quatro dias na capital

Com trégua do clima, Prefeitura intensifica manutenção viária e avança na recuperação das principais avenidas da capital

Arthur Ayres

Equipes da Sisep trabalham na recuperação das vias após a trégua das chuvas - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Equipes da Sisep trabalham na recuperação das vias após a trégua das chuvas - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Interrompido há semanas por falta de pagamento às empresas contratadas, o serviço de tapa-buracos retornou nesta semana, em Campo Grande. De acodo com a Prefeitura de Campo Grande, em quatro dias de trabalho, mais de 6 mil pontos nas ruas e avenidas passaram pela operação.

Com a trégua da chuva na capital, A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), realizou a recuperação de 6.068 buracos desde que as ações foram intensificadas.

As equipes da Prefeitura atuam nas sete regiões urbanas da cidade iniciam os serviços às 6h da manhã e seguem até depois das 17h.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, explicou como funciona o fluxo de trabalho da operação.

“O planejamento nosso é trabalhar primeiro as vias expressas dos bairros, ou seja, as vias de maior velocidade, de maior fluxo, e também no entorno dessas vias”, disse Miglioli.

Notícias Relacionadas

Os serviços priorizaram as avenidas:

  • Thyrson de Almeida;
  • Manoel da Costa Lima;
  • Júlio de Castilho;
  • Mascarenhas de Moraes;
  • Tamandaré;
  • Fábio Zahran;
  • Duque de Caxias;
  • Eduardo Elias Zahran.

Neste sábado (22), os trabalhos seguem nas vias: Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima e Filinto Muller. Também estão programadas ações de manutenção nas avenidas Ministro João Arinos, na Rua Joaquim Murtinho com a Rua Ceará, na Rua Cacildo Arantes e nas ruas Jerônimo de Albuquerque e Gualter Barbosa.

*Com informações da Prefeitura de CG

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos