Operação tapa-buracos retorna e restaura 6 mil pontos em quatro dias na capital

Interrompido há semanas por falta de pagamento às empresas contratadas, o serviço de tapa-buracos retornou nesta semana, em Campo Grande. De acodo com a Prefeitura de Campo Grande, em quatro dias de trabalho, mais de 6 mil pontos nas ruas e avenidas passaram pela operação.
Com a trégua da chuva na capital, A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), realizou a recuperação de 6.068 buracos desde que as ações foram intensificadas.
As equipes da Prefeitura atuam nas sete regiões urbanas da cidade iniciam os serviços às 6h da manhã e seguem até depois das 17h.
O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, explicou como funciona o fluxo de trabalho da operação.
“O planejamento nosso é trabalhar primeiro as vias expressas dos bairros, ou seja, as vias de maior velocidade, de maior fluxo, e também no entorno dessas vias”, disse Miglioli.
Os serviços priorizaram as avenidas:
- Thyrson de Almeida;
- Manoel da Costa Lima;
- Júlio de Castilho;
- Mascarenhas de Moraes;
- Tamandaré;
- Fábio Zahran;
- Duque de Caxias;
- Eduardo Elias Zahran.
Neste sábado (22), os trabalhos seguem nas vias: Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima e Filinto Muller. Também estão programadas ações de manutenção nas avenidas Ministro João Arinos, na Rua Joaquim Murtinho com a Rua Ceará, na Rua Cacildo Arantes e nas ruas Jerônimo de Albuquerque e Gualter Barbosa.
*Com informações da Prefeitura de CG