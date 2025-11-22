Operação tapa-buracos retorna e restaura 6 mil pontos em quatro dias na capital

Interrompido há semanas por falta de pagamento às empresas contratadas, o serviço de tapa-buracos retornou nesta semana, em Campo Grande. De acodo com a Prefeitura de Campo Grande, em quatro dias de trabalho, mais de 6 mil pontos nas ruas e avenidas passaram pela operação.

Com a trégua da chuva na capital, A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), realizou a recuperação de 6.068 buracos desde que as ações foram intensificadas.

As equipes da Prefeitura atuam nas sete regiões urbanas da cidade iniciam os serviços às 6h da manhã e seguem até depois das 17h.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, explicou como funciona o fluxo de trabalho da operação.