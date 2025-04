Operação Xeque-Mate cumnpre 10 ordens judícias em MS

A Operação Xeque-Mate foi iniciada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul na manhã desta segunda-feira (07), resultando no cumprimento de dez ordens judiciais em Nova Alvorada do Sul e Campo Grande.

A ação, coordenada pela Delegacia de Nova Alvorada do Sul com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH), teve como alvo suspeitos envolvidos em homicídios e tráfico de drogas.

Seis prisões foram realizadas, incluindo três preventivas e três temporárias, além de quatro mandados de busca e apreensão.

Investigações e Alvos da Operação

As investigações, conduzidas ao longo de meses, foram centradas em crimes graves na região de Nova Alvorada do Sul, a 120 km da capital.

Dois homicídios qualificados, registrados em 2024, foram associados a uma organização criminosa atuante no tráfico de entorpecentes.

Os suspeitos presos, todos homens entre 20 e 34 anos, foram identificados como participantes do grupo, sendo um deles apontado como líder local.

Durante as buscas, materiais como celulares e documentos foram apreendidos para análise.

Desdobramentos em Campo Grande e Nova Alvorada

Em Nova Alvorada do Sul, cinco ordens judiciais foram cumpridas, enquanto em Campo Grande, a capital, outras cinco ações foram executadas.

A operação mobilizou 25 policiais civis, com o suporte logístico de sete viaturas. Um dos alvos, já detido em um presídio da capital por outro crime, teve mandado de prisão adicional cumprido no local.

Segundo a polícia, a articulação entre as duas cidades evidencia a estrutura da rede criminosa, que será ulteriormente investigada.

Resultados e Próximos Passos

A identidade dos suspeitos não foi revelada, mas os seis presos foram encaminhados à Delegacia de Nova Alvorada do Sul para formalização dos procedimentos.

A operação, cujo nome remete ao termo enxadrístico que simboliza o fim do jogo, foi planejada para desarticular a cúpula do grupo e conter a escalada de violência ligada ao tráfico.

Novas diligências estão previstas para esclarecer a participação de outros envolvidos.