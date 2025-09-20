Operações no Centro de Campo Grande prendem quatro e recuperam objetos furtados

Quatro pessoas foram presas durante operações da Polícia Civil realizadas ao longo desta semana no Centro de Campo Grande. As ações da 1ª Delegacia de Polícia também resultaram no indiciamento de dois autores de furtos, na identificação de receptadores e na recuperação de diversos objetos furtados, entre eles celulares, antiguidades de valor histórico e peças metálicas vendidas em ferros-velhos.

As equipes atuaram após investigações em campo e uso de recursos de inteligência, fiscalizando empresas clandestinas próximas à antiga rodoviária e à Orla Morena. Durante as abordagens, vários suspeitos de crimes foram identificados.

Entre os presos estão D.S.L., de 44 anos, por homicídio qualificado, M.A.P.S., de 39 anos, por descumprimento de medida protetiva, L.A.P., de 42 anos, também por homicídio qualificado, e F.P.S., de 41 anos, por estupro de vulnerável.

Os policiais ainda recuperaram sete celulares furtados da Elétrica Zan e indiciaram L.R.S.J., de 27 anos, pelo crime. Outro indiciamento foi de J.J.C., de 29 anos, venezuelano acusado de furtar uma clínica no Jardim dos Estados. As ações também possibilitaram a identificação e responsabilização de receptadores.

Segundo a Polícia Civil, as operações serão constantes e terão como foco reduzir a criminalidade no centro da cidade.