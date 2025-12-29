Operário é o único clube de MS no Top 100 do ranking da CBF

O Operário Futebol Clube é o time de Mato Grosso do Sul mais bem colocado no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube aparece na 93ª posição, com 783 pontos, sendo o único representante do Estado entre os 100 primeiros da lista que reúne 235 equipes.

O desempenho do Operário foi impulsionado pelas campanhas na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o que garantiu uma subida de 21 posições em relação ao ranking anterior.

Com isso, o Galo superou o Costa Rica, que caiu para a 123ª colocação, com 456 pontos, após não disputar competições nacionais no período.

Além do Operário e do Costa Rica, outros clubes sul-mato-grossenses também aparecem no ranking. O Dourados Atlético Clube surge pela primeira vez na lista após participar da Copa do Brasil, somando 125 pontos e ocupando a 198ª posição.

O Águia Negra aparece na 217ª colocação, com 76 pontos, enquanto o Aquidauanense figura na 234ª posição, com apenas 10 pontos, penúltimo lugar do ranking.

Próxima temporada para os clubes de MS

Na próxima temporada, três clubes de Mato Grosso do Sul terão pontuação em competições nacionais. O Operário, campeão estadual, volta a disputar a Série D e a Copa do Brasil.

O Ivinhema, vice-campeão estadual, garantiu vaga na Copa do Brasil e retorna ao ranking, mesmo sem disputar a Série D. Já o Pantanal fará sua estreia em competições nacionais e passará a integrar o ranking da CBF pela primeira vez.

Contexto nacional

No cenário nacional, o Flamengo lidera o Ranking Nacional de Clubes pelo sexto ano consecutivo, com 16.314 pontos. O Corinthians assumiu a vice-liderança após a conquista da Copa do Brasil, ultrapassando o Palmeiras, que agora ocupa a terceira posição. Atlético Mineiro e São Paulo completam o Top 5.

O ranking leva em conta o desempenho dos clubes em competições nacionais nos últimos cinco anos, com pesos maiores para resultados mais recentes. Pontuações anteriores a 2020 não entram no cálculo.