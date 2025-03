Operário e Pantanal empatam primeiro jogo da semifinal do estadual 2025

Em um confronto eletrizante no Estádio Jacques da Luz, Operário e FC Pantanal não conseguiram se destacar como vencedores no primeiro jogo da fase semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que aconteceu neste domingo (16). O empate de 2 a 2 deixa tudo aberto para a decisão no jogo de volta, marcado para o próximo domingo (23), às 16h, no Estádio das Moreninhas.



Com o empate, a decisão da vaga para a final continua em aberto. O vencedor do próximo confronto garante uma vaga na decisão do campeonato e também uma chance de representar Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil.

Gols da partida

O jogo começou a mil por hora, com os gols surgindo rapidamente logo nos primeiros minutos. Aos dois minutos, em cobrança de falta pela esquerda, Michael fez um cruzamento para Tássio, que subiu mais alto que a defesa do Operário e abriu o placar, repetindo o feito da primeira fase do campeonato, quando também havia marcado contra o Galo. No entanto, a resposta do time da casa foi imediata: três minutos depois, Bambello, em jogada individual pela esquerda, invadiu a área e bateu no ângulo, sem chances para o goleiro André Zuba, empatando o jogo em 1 a 1.

Aos 8 minutos, o Pantanal quase fez o segundo, mas Robinho viu sua finalização ser defendida pelo goleiro Elisson. Em seguida, o Operário teve sua oportunidade de virar o jogo, com Mauri acertando a trave em uma boa chance. Mas, aos 40 minutos do primeiro tempo, a virada do Galo aconteceu. Bambello, novamente pela esquerda, passou para o meio da área, onde Everton Canela tentou dominar, mas a bola escapou. Raphinha, atento, ficou com ela e bateu no canto direito de Zuba, colocando o Operário na frente por 2 a 1.

No segundo tempo, aos 11 minutos, o Pantanal conseguiu empatar novamente. Robinho fez bom cruzamento da direita, e a bola atravessou toda a área, sobrando para Michael, que levantou a bola para o cabeceio certeiro de Léo Itaperuna, que não deu chances para Elisson e selou o empate em 2 a 2.

Apesar de o jogo seguir equilibrado, o FC Pantanal teve uma reclamação no fim do jogo. Aos 37 minutos, o atacante Robinho caiu na área após um contato com o goleiro Elisson, mas a arbitragem não marcou o pênalti solicitado.

Próximo jogo: O segundo jogo da semifinal entre Operário e FC Pantanal acontecerá no próximo domingo (23), às 16h, no Estádio das Moreninhas.