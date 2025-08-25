Operário Futebol Clube inicia processo para virar SAF

O Operário Futebol Clube anuncia a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A mudança coloca a equipe entre as pioneiras no estado a adotar o modelo de administração.

Em nota publicada na sexta-feira (23), segundo o clube a alteração tem como objetivo modernizar a gestão, atrair investimentos e aumentar a competitividade do Operário nas próximas temporadas.

“Este passo histórico representa mais do que uma mudança jurídica: simboliza o compromisso em assegurar solidez institucional, preservar a tradição do Operário e projetar um futuro de conquistas para as próximas gerações. A SAF também abre novas oportunidades para a formação de jogadores da base, fomentando talentos locais e promovendo inclusão social na comunidade”, explica.

No texto, o clube frisa que a nova estrutura deve ajudar na organização administrativa e financeira, além de abrir espaço para investimentos em categorias de base e projetos sociais.

Conforme o anúncio, o processo de implantação da SAF será conduzido por profissionais com experiência no mercado do futebol, que irão atuar como parceiros estratégicos do clube.

Calendário 2026

Com a transformação em curso, o Operário já tem grandes desafios pela frente. Em 2026, o time disputará o Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul, a Copa Verde, a Copa do Brasil e será o representante do Estado na Série D do Campeonato Brasileiro.