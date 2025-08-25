Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ESPORTE

Operário Futebol Clube inicia processo para virar SAF

Com 87 anos de história, clube é um dos mais tradicionais do estado

Karina Anunciato

Elenco do Operário de 2025 (Foto: Rodrigo Moreira/ OFC)
Elenco do Operário de 2025 (Foto: Rodrigo Moreira/ OFC)

O Operário Futebol Clube anuncia a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A mudança coloca a equipe entre as pioneiras no estado a adotar o modelo de administração.

Em nota publicada na sexta-feira (23), segundo o clube a alteração tem como objetivo modernizar a gestão, atrair investimentos e aumentar a competitividade do Operário nas próximas temporadas.

“Este passo histórico representa mais do que uma mudança jurídica: simboliza o compromisso em assegurar solidez institucional, preservar a tradição do Operário e projetar um futuro de conquistas para as próximas gerações. A SAF também abre novas oportunidades para a formação de jogadores da base, fomentando talentos locais e promovendo inclusão social na comunidade”, explica.

No texto, o clube frisa que a nova estrutura deve ajudar na organização administrativa e financeira, além de abrir espaço para investimentos em categorias de base e projetos sociais.

Conforme o anúncio, o processo de implantação da SAF será conduzido por profissionais com experiência no mercado do futebol, que irão atuar como parceiros estratégicos do clube.

Calendário 2026

Com a transformação em curso, o Operário já tem grandes desafios pela frente. Em 2026, o time disputará o Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul, a Copa Verde, a Copa do Brasil e será o representante do Estado na Série D do Campeonato Brasileiro.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos