Operário segue líder e rodada é marcada por vitórias fora de casa

A terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 foi marcada por viradas, vitórias fora de casa e mudanças importantes na tabela. O Operário manteve a liderança isolada, enquanto Naviraiense e Bataguassu confirmaram bom momento na competição.

No sábado (31),o Naviraiense, fora de casa, conquistou sua segunda vitória seguida ao bater o CR Aquidauana por 2 a 1, de virada. O resultado colocou o Jacaré do Conesul na zona de classificação, enquanto o Aquidauana chegou à segunda derrota consecutiva e segue na lanterna.

O AA Bataguassu também venceu longe de casa e após sair atrás no placar, o atual campeão da Série B buscou uma virada nos acréscimos contra o Corumbaense e venceu por 3 a 2. Com o resultado, o Bataguassu chegou aos sete pontos e entrou na briga direta pelas primeiras posições.

Já no Douradão, o Dourados AC conquistou a primeira vitória no campeonato ao bater o Águia Negra por 1 a 0. Em partida equilibrada e polêmica, após a equipe de Rio Brilhante ter um gol anulado, o destaque foi o goleiro Elisson, decisivo para garantir os três pontos ao time douradense.

No domingo (1°), o Operário conquistou sua primeira vitória fora de casa ao vencer o Ivinhema por 3 a 1. Após sair atrás no placar, o Galo virou ainda no primeiro tempo e chegou aos dez pontos, abrindo vantagem na ponta da tabela, porém com um jogo a mais.

Em Campo Grande, o FC Pantanal confirmou a recuperação na competição ao vencer o Costa Rica por 2 a 1, no Estádio Jacques da Luz. A segunda vitória consecutiva levou o Tricolor Pantaneiro aos seis pontos e ao G-6 do Estadual.

Com a conclusão da rodada, a disputa pelo G-6ficou mais acirrada, enquanto Ivinhema, Corumbaense e Aquidauana seguem pressionados na parte de baixo da tabela. A quarta rodada será disputada no meio da semana.

Confira a classificação do Sul-Mato-Grossense:

Pos Equipe P J SG 1 Operário 10 4 8 2 Bataguassu 7 3 3 3 Naviraiense 6 3 0 4 Pantanal 6 4 -2 5 Costa Rica 4 3 0 6 Águia Negra 4 3 0 7 Dourados 4 3 0 8 Corumbaense 1 3 -2 9 Ivinhema 1 3 -3 10 CR Aquidauana 1 3 -4 Classificação do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026

*Com informações da FFMS