Operário segue líder e rodada é marcada por vitórias fora de casa

A terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 foi marcada por viradas, vitórias fora de casa e mudanças importantes na tabela. O Operário manteve a liderança isolada, enquanto Naviraiense e Bataguassu confirmaram bom momento na competição.
No sábado (31),o Naviraiense, fora de casa, conquistou sua segunda vitória seguida ao bater o CR Aquidauana por 2 a 1, de virada. O resultado colocou o Jacaré do Conesul na zona de classificação, enquanto o Aquidauana chegou à segunda derrota consecutiva e segue na lanterna.
O AA Bataguassu também venceu longe de casa e após sair atrás no placar, o atual campeão da Série B buscou uma virada nos acréscimos contra o Corumbaense e venceu por 3 a 2. Com o resultado, o Bataguassu chegou aos sete pontos e entrou na briga direta pelas primeiras posições.
Já no Douradão, o Dourados AC conquistou a primeira vitória no campeonato ao bater o Águia Negra por 1 a 0. Em partida equilibrada e polêmica, após a equipe de Rio Brilhante ter um gol anulado, o destaque foi o goleiro Elisson, decisivo para garantir os três pontos ao time douradense.
No domingo (1°), o Operário conquistou sua primeira vitória fora de casa ao vencer o Ivinhema por 3 a 1. Após sair atrás no placar, o Galo virou ainda no primeiro tempo e chegou aos dez pontos, abrindo vantagem na ponta da tabela, porém com um jogo a mais.
Em Campo Grande, o FC Pantanal confirmou a recuperação na competição ao vencer o Costa Rica por 2 a 1, no Estádio Jacques da Luz. A segunda vitória consecutiva levou o Tricolor Pantaneiro aos seis pontos e ao G-6 do Estadual.
Com a conclusão da rodada, a disputa pelo G-6ficou mais acirrada, enquanto Ivinhema, Corumbaense e Aquidauana seguem pressionados na parte de baixo da tabela. A quarta rodada será disputada no meio da semana.
Confira a classificação do Sul-Mato-Grossense:
|Pos
|Equipe
|P
|J
|SG
|1
|Operário
|10
|4
|8
|2
|Bataguassu
|7
|3
|3
|3
|Naviraiense
|6
|3
|0
|4
|Pantanal
|6
|4
|-2
|5
|Costa Rica
|4
|3
|0
|6
|Águia Negra
|4
|3
|0
|7
|Dourados
|4
|3
|0
|8
|Corumbaense
|1
|3
|-2
|9
|Ivinhema
|1
|3
|-3
|10
|CR Aquidauana
|1
|3
|-4
*Com informações da FFMS