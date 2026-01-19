Operário faz 3 a 0 no Pantanal e abre o Sul-Mato-Grossense com autoridade

O atual bicampeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Operário, venceu o Futebol Clube Pantanal por 3 a 0, neste domingo (18), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O confronto, válido por um jogo antecipado da 7ª rodada, marcou a abertura do estadual entre os únicos representantes da capital na disputa.
A partida entre as Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) atraiu 1.579 pessoas para o bairro das Moreninhas, onde fica o estádio, e rendeu R$ 28.980 para o Operário, mandante do duelo. Jonas, Luisinho e Léo Fenga balançaram as redes.
No primeiro tempo, João Lucas, lateral-esquerdo do Pantanal, foi expulso aos 13 minutos, após receber o segundo amarelo, com um atleta a mais, o Galo dominou as ações. Aos 28, Jonas, ex-Flamengo, abriu o placar com um chute de fora da área, após passe de Robinho.
Ainda nos primeiros 45 minutos, Paulo Rangel, do Pantanal, cobrou pênalti nas mãos de Lucas Covolan, goleiro do Operário. Na sequência, com domínio absoluto Luisinho não desperdiçou o pênalti e ampliou para o Galo aos 41, as equipes foram para o vestiário com 2 a 0 no placar.
Na etapa final, o jogo esfriou e o Operário manteve a posse de bola e ditou o ritmo do jogo. O Pantanal ainda esboçou alguma reação, com dois chutes bloqueados no final da segunda etapa, mas a equipe operariana não se abalou. No apagar das luzes, Léo Fenga fechou o 3 a 0.
Com alguns lances polêmicos, o árbitro Paulo Henrique Vollkopf controlou bem a partida, ao distribuir cartões em lapsos de confusão dentro das quatro linhas. A primeira partida do Galo sob gestão da SAF foi positiva, e traz expectativa do tricampeonato consecutivo. Por outro lado, a primeira SAF do estado, o FC Pantanal sonha em chegar à primeira final de sua história.