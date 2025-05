Organização lamenta morte de atleta durante competição de fisiculturismo em MS

O Pantanal Contest, maior evento de fisiculturismo da região Centro-Oeste, publicou neste domingo (11) uma nota de pesar lamentando a morte do atleta Wanderson Moreira, de 30 anos, ocorrida durante a competição realizada no Clube Estoril, em Campo Grande, na tarde de sábado (10).

O fisiculturista, natural de Rondonópolis (MT), sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto aguardava sua apresentação.

“É com grande pesar que trazemos a notícia da perca do nosso grande atleta Wanderson (…), que não resistiu e faleceu”, diz o comunicado. A organização afirmou que o atleta participava de sua terceira competição consecutiva e passou mal enquanto estava sentado com um amigo, vindo a desfalecer repentinamente.

Segundo o boletim de ocorrência, o atleta teve um infarto fulminante e caiu de lado. Uma equipe de paramédicos do evento iniciou os primeiros socorros em menos de 20 segundos. Em seguida, duas unidades do Samu com suporte de UTI chegaram em menos de cinco minutos. Apesar das tentativas de reanimação, que duraram cerca de 1h20, Wanderson não resistiu.

Em nota publicada no Instagram, os organizadores reforçaram o compromisso com a segurança dos participantes e recomendaram que os atletas mantenham os exames médicos atualizados e comuniquem qualquer problema de saúde aos treinadores. “Reforçamos nosso compromisso com a segurança dos nossos atletas (…). Foram feitos todos os procedimentos necessários para sua recuperação”, afirmou a organização.

Descrito como um homem generoso e dedicado, Wanderson era também educador físico, pai de dois filhos e esposo. Em suas redes sociais, ele havia prometido à esposa levar o troféu para casa.

Amigos e colegas de equipe publicaram mensagens emocionadas. “Não era apenas um atleta, era um amigo, um pai de família. Que Deus conforte a todos”, escreveu o treinador.

“De uma brincadeira virou uma paixão. Amo esse meu esporte, amo me superar a cada campeonato” Wanderson Moreira, em uma publicação recente nas redes sociais

O evento seguiu mesmo após o incidente, mas a morte do competidor gerou grande comoção na comunidade do fisiculturismo.

Na publicação de homenagem, o perfil oficial do Pantanal Contest declarou: “Seu legado permanecerá vivo em cada conquista, lembrança e coração que tocou”.