Os Altaneiros reforçam raízes sertanejas e anunciam novidades

O grupo musical Os Altaneiros, conhecido por unir tradição e modernidade no sertanejo, falou sobre carreira, influências e projetos futuros em entrevista ao programa Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande.

O grupo mantém o compromisso de levar às apresentações um repertório que valoriza a cultura sertaneja, ao mesmo tempo em que dialoga com as novas tendências do gênero.

O cantor e compositor, Vinícius Henrique destacou que a essência da banda está na autenticidade e na conexão com as raízes. “A gente procura trazer a nossa verdade em cada música, contando histórias que fazem parte do dia a dia do campo e da cidade, sempre com emoção e respeito ao público”, afirmou.

Os Altaneiros nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Durante a conversa, o artista também revelou que Os Altaneiros têm se dedicado à produção de novas canções e à preparação de um show especial. O objetivo é oferecer experiências únicas aos fãs, mesclando sucessos já conhecidos com composições inéditas.

A banda ressaltou a importância da interação com o público e como esse contato influencia na escolha do repertório. “A energia que a gente recebe dos fãs é o que nos motiva a estar sempre criando e evoluindo”, disse Vinícius.

Confira a entrevista na íntegra: