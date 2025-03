Pacientes aguardam leitos em corredores e até no centro cirúrgico da Santa Casa

NOTA DA SESAU



A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) esclarece que não possui qualquer débito com a Santa Casa de Campo Grande e reitera o compromisso com a continuidade e qualidade dos serviços prestados à população.



Sobre o atendimento de traumas, a Sesau enfatiza que a sobrecarga no pronto-socorro decorre do fato de a Santa Casa ser referência em trauma para todos os 79 municípios do Estado, e não apenas para a Capital. Esse cenário evidencia a necessidade urgente de expandir a oferta de atendimentos especializados em cidades estratégicas do interior, aliviando a pressão sobre os serviços de saúde de Campo Grande.



Além disso, os hospitais da rede estadual também registram alto volume de atendimento, agravada pelo aumento expressivo de casos de doenças respiratórias, o que impacta diretamente a demanda por leitos e atendimentos de urgência em Campo Grande.



A Sesau segue atuando para aprimorar o atendimento hospitalar, buscando soluções que garantam assistência de qualidade à população.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça ainda sobre a importância de a população procurar o atendimento adequado conforme a gravidade do caso, garantindo um fluxo mais eficiente e reduzindo a sobrecarga nas unidades de urgência e emergência. Às unidades de saúde vêm registrando nos últimos dias, aumento no volume de atendimento.



Pacientes com casos mais graves (classificação amarela), que necessitam de atendimento urgente, devem se dirigir a uma unidade de saúde 24h, como os Centros de Regulação de Serviços (CRS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA).



Já os casos leves (classificação azul e verde), como sintomas gripais leves e pequenas queixas de saúde, podem ser atendidos nas Unidades de Saúde da Família (USFs), por demanda espontânea.



A Sesau reforça a necessidade de que cada paciente busque a unidade mais adequada em cada caso. Com essa organização, é possível garantir um atendimento mais ágil e eficiente para todos.