Pacientes denunciam falhas em raio-X do HR de Campo Grande e MP abre investigação

Relatos de pacientes e familiares sobre falhas nos exames de imagem no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e no sistema de raio-X HRMS levaram o Ministério Público Estadual (MPMS) a abrir um inquérito civil. O objetivo é investigar a real situação dos equipamentos de raio-X da unidade. Segundo as denúncias, recebidas pela Ouvidoria do MP, os aparelhos estariam sucateados, com manutenção precária e operando em condições que colocam em risco a saúde de usuários e servidores.

As principais queixas envolvem longas esperas por exames, aparelhos quebrados ou ultrapassados. Os exames são realizados em condições improvisadas no sistema de raio-X HRMS, especialmente na área vermelha do pronto-socorro e à beira de leito. Há ainda registros de insegurança nos alojamentos de servidores e ausência de estrutura adequada. Isso impacta a manutenção da qualidade e segurança do serviço.

De acordo com as diligências preliminares da 32ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública, apenas uma sala de raio-X fixo está ativa no hospital. Os equipamentos móveis do sistema de imagem raio-X HRMS, embora ainda operacionais, são considerados antigos e frequentemente passam por panes. Além disso, não há previsão clara para a renovação do parque tecnológico ou aquisição de novos aparelhos.