Pagamento do PIS/Pasep começa nesta segunda para nascidos em julho e agosto

O pagamento do novo lote do abono salarial PIS/Pasep para trabalhadores nascidos nos meses de julho e agosto começa nesta segunda-feira (16).

O valor individual varia de R$ 127 a R$ 1.518, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2023 — ano de referência para os pagamentos feitos ao longo de 2025.

O calendário de pagamentos do abono salarial começou em fevereiro com os nascidos em janeiro e segue até 15 de agosto, quando recebem os aniversariantes de novembro e dezembro. Os valores estarão disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2025.

Quem tem direito

Para receber o abono salarial, é preciso:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos ;

há pelo menos ; Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2023 ;

; Ter recebido em média até dois salários mínimos por mês no ano base;

no ano base; Ter os dados atualizados pelo empregador na Rais ou no eSocial.

Como funciona o pagamento do PIS (iniciativa privada)

Crédito automático :

Trabalhadores da iniciativa privada que possuem conta corrente ou poupança na Caixa receberão o crédito automaticamente, de acordo com o mês de nascimento.

: Trabalhadores da iniciativa privada que possuem conta corrente ou poupança na receberão o crédito automaticamente, de acordo com o mês de nascimento. Poupança social digital (Caixa Tem) :

Para os que não têm conta no banco, o valor será depositado na poupança social digital , que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem .

: Para os que não têm conta no banco, o valor será depositado na , que pode ser movimentada pelo . Caso não seja possível abrir a conta digital, o saque pode ser feito com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências da Caixa.

Como funciona o pagamento do Pasep (servidores públicos)

Crédito automático :

Para quem tem conta corrente ou poupança no Banco do Brasil , o valor será creditado automaticamente.

: Para quem tem conta corrente ou poupança no , o valor será creditado automaticamente. Demais servidores:

Quem não possui conta no BB pode realizar uma transferência via TED para outra conta de mesma titularidade pelos terminais de autoatendimento, internet banking ou diretamente no guichê da agência, apresentando documento oficial com foto.

Saque via Portal Gov.br

Trabalhadores que não possuem conta na Caixa ou no Banco do Brasil também podem sacar o benefício pelo Portal Gov.br. Basta acessar o serviço “Receber o Abono Salarial”, mas é necessário ter uma conta com nível prata ou ouro na plataforma.