Pagamento parcial não evita greve e paralisação de ônibus segue mantida em Campo Grande

A greve do transporte coletivo em Campo Grande, prevista para começar na próxima segunda-feira (15), segue mantida após o pagamento parcial dos salários dos motoristas.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), o Consórcio Guaicurus depositou apenas 50% da folha salarial de novembro, valor que deveria ter sido pago integralmente até o dia 5 de dezembro.
De acordo com o presidente do sindicato, Demétrio Freitas, não houve avanço nas negociações. “Ontem, no final da tarde, o consórcio depositou só 50% do salário que já está atrasado. Para cancelar a paralisação, teria que pagar 100% do salário, o 13º e também o adiantamento do dia 20. Como isso não aconteceu, a paralisação está mantida”, afirmou.
Ainda segundo o sindicato, os trabalhadores foram informados de que o consórcio não teria recursos para pagar a segunda parcela do 13º salário nem o adiantamento, ambos com vencimento no próximo dia 20. Diante disso, a categoria decidiu que só retorna ao trabalho após a quitação total dos valores pendentes.
A greve foi aprovada na madrugada da última quinta-feira (11), em assembleias realizadas nas garagens do Consórcio Guaicurus. Mais de 200 motoristas participaram das reuniões, que ocorreram simultaneamente nas unidades da Avenida Gury Marques e do bairro Ana Maria do Couto. A paralisação foi aprovada por unanimidade.
Os motoristas alegam que o atraso no pagamento rompe um padrão histórico, já que, até então, os problemas se concentravam apenas no adiantamento salarial, equivalente a 40% do vencimento. Agora, além do salário mensal, a categoria teme não receber o 13º e o vale de dezembro.