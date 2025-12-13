Pagamento parcial não evita greve e paralisação de ônibus segue mantida em Campo Grande

A greve do transporte coletivo em Campo Grande, prevista para começar na próxima segunda-feira (15), segue mantida após o pagamento parcial dos salários dos motoristas.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), o Consórcio Guaicurus depositou apenas 50% da folha salarial de novembro, valor que deveria ter sido pago integralmente até o dia 5 de dezembro.

De acordo com o presidente do sindicato, Demétrio Freitas, não houve avanço nas negociações. “Ontem, no final da tarde, o consórcio depositou só 50% do salário que já está atrasado. Para cancelar a paralisação, teria que pagar 100% do salário, o 13º e também o adiantamento do dia 20. Como isso não aconteceu, a paralisação está mantida”, afirmou.