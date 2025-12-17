Pai é preso por tortura contra filho de 12 anos em aldeia de Tacuru

Um pai foi preso por tortura contra o filho em Tacuru, no sul de Mato Grosso do Sul, após amarrar e ameaçar de morte um adolescente de 12 anos dentro de uma aldeia indígena do município.

O caso foi registrado nesta terça-feira (15) e teve desdobramento judicial nesta quarta-feira (16), quando a prisão foi convertida em preventiva.

A violência veio à tona depois que a mãe das crianças procurou a delegacia para relatar o ocorrido. Segundo o depoimento, ela havia saído de casa rapidamente e deixou os dois filhos, de 12 e 8 anos, sozinhos.

Pouco tempo depois, o filho mais novo correu até ela e contou que o pai havia chegado embriagado à residência.

Ainda conforme o relato, o homem amarrou os pés e as mãos do adolescente mais velho. Ao retornar à casa, a mãe encontrou o menino imobilizado, chorando e visivelmente assustado.

O adolescente confirmou que o próprio pai foi o autor da agressão e disse que o homem quebrou uma garrafa de bebida alcoólica para ameaçá-lo de morte.

De acordo com a mulher, a violência teria sido motivada por represália, após o filho solicitar pensão alimentícia. Um vídeo apresentado à polícia registrou a cena e foi utilizado como prova da materialidade e da gravidade do crime.

Após a denúncia, equipes policiais iniciaram diligências imediatas e localizaram o suspeito poucas horas depois, ainda dentro da aldeia. Ele foi preso em flagrante.

A autoridade policial responsável pelo caso enquadrou a conduta como crime de tortura, considerando o intenso sofrimento psicológico imposto à vítima como forma de castigo. Durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (16), a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

*Com informações da PCMS