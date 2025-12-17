Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

VIOLÊNCIA INFANTIL

Pai é preso por tortura contra filho de 12 anos em aldeia de Tacuru

Adolescente foi amarrado e ameaçado de morte

Fernando de Carvalho

Adolescente foi amarrado e ameaçado de morte - Foto: Divulgação/PCMS
Adolescente foi amarrado e ameaçado de morte - Foto: Divulgação/PCMS

Um pai foi preso por tortura contra o filho em Tacuru, no sul de Mato Grosso do Sul, após amarrar e ameaçar de morte um adolescente de 12 anos dentro de uma aldeia indígena do município.

O caso foi registrado nesta terça-feira (15) e teve desdobramento judicial nesta quarta-feira (16), quando a prisão foi convertida em preventiva.

A violência veio à tona depois que a mãe das crianças procurou a delegacia para relatar o ocorrido. Segundo o depoimento, ela havia saído de casa rapidamente e deixou os dois filhos, de 12 e 8 anos, sozinhos.

Pouco tempo depois, o filho mais novo correu até ela e contou que o pai havia chegado embriagado à residência.

Ainda conforme o relato, o homem amarrou os pés e as mãos do adolescente mais velho. Ao retornar à casa, a mãe encontrou o menino imobilizado, chorando e visivelmente assustado.

O adolescente confirmou que o próprio pai foi o autor da agressão e disse que o homem quebrou uma garrafa de bebida alcoólica para ameaçá-lo de morte.

De acordo com a mulher, a violência teria sido motivada por represália, após o filho solicitar pensão alimentícia. Um vídeo apresentado à polícia registrou a cena e foi utilizado como prova da materialidade e da gravidade do crime.

Após a denúncia, equipes policiais iniciaram diligências imediatas e localizaram o suspeito poucas horas depois, ainda dentro da aldeia. Ele foi preso em flagrante.

A autoridade policial responsável pelo caso enquadrou a conduta como crime de tortura, considerando o intenso sofrimento psicológico imposto à vítima como forma de castigo. Durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (16), a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

*Com informações da PCMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos