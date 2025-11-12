Palestra na UFMS vai discutir acessibilidade e sustentabilidade em esportes de natureza

Uma palestra voltada à relação entre educação, acessibilidade e sustentabilidade nos esportes de natureza será realizada no dia 29 de novembro, a partir das 8h30, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

O evento, intitulado “Trilhas: Planejamento, Acessibilidade e Experiências Educativas”, vai reunir professores, estudantes e praticantes de atividades esportivas ao ar livre para discutir o uso educativo das trilhas e ambientes naturais.

A proposta é ampliar o debate sobre planejamento, segurança e inclusão em atividades físicas desenvolvidas fora do ambiente urbano, especialmente em contextos escolares e comunitários.

O encontro integra as ações do Laboratório de Gestão do Esporte e do Laboratório de Esportes na Natureza, vinculados à universidade.

Segundo o coordenador do evento, professor Philipe Camargo, o objetivo é mostrar como o esporte de natureza pode ser um instrumento de aprendizado e cidadania.

“O planejamento garante a estrutura e a segurança das práticas; a acessibilidade assegura que todos possam participar; e a educação transforma essas vivências em oportunidades de aprendizagem e responsabilidade ambiental”, afirmou.

A programação contará com a presença dos professores Jonathan Reis dos Santos e Claudio Benites da Silva, além de representantes da Federação de Corrida de Orientação de Mato Grosso do Sul, que vão apresentar experiências sobre a aplicação pedagógica das trilhas e das práticas de orientação.

“A presença da Federação reforça a importância de pensar as trilhas como espaços educativos, seguros e inclusivos”, acrescentou Camargo.

O evento é gratuito, aberto ao público e oferece certificado de participação. As inscrições estão disponíveis on-line.

*Com informações da UFMS