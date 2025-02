Pancadas de chuva forte e calorão marcam o começo da semana

A semana começa com temperaturas elevadas e possibilidade de pancadas de chuva para todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Climatempo, as áreas do Centro-Oeste têm previsão de pancadas de chuva que vão ocorrer durante a tarde e à noite, devido ao calor e à umidade no ar que permitem a formação das nuvens carregadas.

Há alerta para o risco de temporais no Norte e Nordeste de Mato Grosso do Sul. A única região que fica sem alertas para chuva forte é o Sul do estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê máximas de 33°C em Coxim e Dourados; 34°C em Três Lagoas e Campo Grande; 36°C em Porto Murtinho e 37°C em Corumbá para esta segunda-feira (24).

Calor intenso

O Centro-Sul do Brasil está enfrentando a terceira onda de calor de forma mais efetiva e a quarta registrada no país desde o início do ano.

Esta onda é explicada pelo bloqueio atmosférico. O sistema de alta pressão impede a entrada de frentes frias, mantendo o ar quente retido sobre o país.

O Sul de MS pode registrar temperaturas de 3°C a 5°C acima da média. A previsão é de que a onda de calor que começou no sábado (22) se estenda até quinta-feira (27).